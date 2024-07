A Olimpíada começa mal

A retomada do jogo Argentina 1 x 2 Marrocos depois de duas horas de interrupção, com o recorde mundial de atraso de decisão do VAR, invasão do gramado, pedido para que torcedores deixassem o estádio por sessão interrompida e conclusão do jogo com placar diferente do que foi divulgado como resultado final, inclusive pelo site da Fifa, é um dos maiores vexames da história do esporte no mundo.

Não apenas da história olímpica ou do futebol.

Vergonha internacional pior do que o atraso de 37 minutos da final da Champions League, em Paris 2022, por invasões de torcedores ingleses.