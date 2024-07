Fluminense segue mantra de Mano, vence segunda seguida e derruba Palmeiras

Mas um contra-ataque puxado por Serna, recém-contratado do Alianza, do Peru, deixou Arias frente a frente com Wéverton.

A jogada foi muito semelhante à do gol do Cruzeiro, anulado pelo VAR, no Allianz Parque, sábado passado.

O Fluminense mostrou consistência e o Palmeiras repetiu qualidades de sempre. Foi vibrante, mas falhou na capacidade de levar a bola até o gol adversário, criar chances mais claras. Não chutou nenhuma vez de dentro da área. Só acertou a meta em um tiro de Gabriel Menino, de longa distância.

O Fluminense também só acertou o alvo em duas jogadas de Arias. Foi o suficiente para dar esperança à torcida que encheu o Maracanã com 51 mil pagantes. E para derrubar o Palmeiras para a terceira colocação do Brasileiro, quatro pontos atrás do Botafogo, um abaixo do Flamengo.