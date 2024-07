Internacional caminha para maior seca de títulos de sua história

A eliminação da Copa Sul-americana com empate por 1x1 com o Rosario Central deve levar o Internacional à sua maior seca de títulos desde a fundação, em 1909.

Na época do Campeonato Citadino, entre 1927 e 1934, e depois no período do heptacampeonato do Grêmio, entre 1962 e 1968, houve dois periodos de sete temporadas sem troféus.

Sem taças desde o Gaúcho de 2016, o Inter tem agora apenas o Brasileirão como esperança, mas a campanha atual não avaliza o sonho.