Botafogo sem Júnior Santos contra São Paulo. Informações e palpites do PVC

ANÁLISE - Prova de fogo para o elenco do Botafogo, que perde Júnior Santos com fratura, mas tem Igor Jesus como esperança. O São Paulo se testa sem os volantes titulares do ano passado.

SÃO PAULO - Problemas - Alisson (machucado), Pablo Maia (machucado) - Time provável (4-2-3-1) - Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreirinha; Calleri. Técnico: Luis Zubeldia

Últimos cinco jogos - e-v-d-v-v

BOTAFOGO - Problemas - Júnior Santos (machucado), Eduardo (machucado), Jeffinho (machucado), Almada (seleção olímpica da Argentina), Matheus Nascimento (machucado) - Time provável (4-4-2) - John, Damián Suárez, Bastos, Alexander Barboza e Marçal; Luiz Henrique, Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Tiquinho Soares e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge

Últimos cinco jogos - v-v-v-v-v

CURIOSIDADE - São Paulo e Botafogo participaram do triangular decisivo do Campeonato Brasileiro de 1971, com vitória são-paulina por 4 x 1. O Botafogo perdeu a final para o Atlético e o São Paulo foi vice-campeão mesmo sem disputar a finalíssima.