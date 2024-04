Silêncio e demora para coletiva: Bastidores do São Paulo no Maracanã

Enquanto isso, fora da sala de entrevistas, a diretoria do São Paulo passou sem dar nenhuma declaração. Os cartolas não pararam na zona mista para falar com os jornalistas sobre a situação de Carpini.

Classificação e jogos Brasileirão

No vestiário, o presidente Julio Casares esteve presente cumprimentando os atletas, mas o procedimento não foi diferente de outros jogos. Não houve nenhuma conversa com Carpini sobre a situação.

Calleri foi o único jogador do São Paulo a falar na zona mista. Luciano e Arboleda foram dois dos chamados nominalmente pelos jornalistas presentes, mas preferiram não falar.

Canal do São Paulo

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.