UFC: Conheça Talisson Xicão, gigante brasileiro que impressionou Dana White

O mais novo contratado do UFC, o peso pesado Talisson Xicão, foi o grande destaque do episódio 6 do Contender Series, exibido na última terça-feira (19). Com apenas 24 anos, o lutador impressiona logo à primeira vista por seu porte físico: 2,04 m de altura, 2,14 m de envergadura (a mesma de Jon Jones) e 118 kg. Além disso, Xicão se destaca pela agressividade no octógono, tendo vencido todas as suas lutas até o momento no primeiro round.

Em sete combates, Talisson nocauteou seis adversários e finalizou um, acumulando aproximadamente 13 minutos de ação no ringue e no octógono. Essa combinação de atributos, somada à sua juventude, deixou Dana White, presidente do UFC, entusiasmado: "Mal posso esperar para vê-lo lutar novamente", declarou White logo antes de anunciar a contratação do brasileiro durante o programa.

Desde então, os fãs brasileiros começaram a buscar mais informações sobre a vida do lutador. Um fato curioso é que, apesar de ser conhecido como "Xicão", seu nome verdadeiro não inclui "Francisco".