Endrick bem que poderia jogar o Mundial de Clubes pelo Palmeiras!

Carlo Ancelotti sabe que tem uma joia em seu elenco, e está agindo com parcimônia até que ele engrene de vez.

É muito jovem, talentoso demais, mas certamente sentiu o peso de estar no principal clube do mundo, ao lado de estrelas consagradíssimas.

Fala-se muito em um empréstimo para um time europeu da chamada "segunda prateleira", para que ele ganhe cancha.

Como aconteceu com o Vini Jr., que passou por uma espécie de 'estágio' no Real Madrid Castilla, o Real Madrid B, antes de se solidificar no "Realzão".

Mas, aqui, eu vejo uma outra opção para Endrick.

E esta seria para que ele fosse emprestado para seu clube formador, o Palmeiras, e disputar o Mundial de Clubes da Fifa, o novo Mundial, entre junho e julho próximos.