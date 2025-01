Dois anos sem Dinamite, maior ídolo do Vasco, de recorde insuperável!

O cantor português Roberto Leal junto com Roberto Dinamite na comeração dos 112 anos do Club de Regatas Vasco da Gama. Roberto Leal que animou a festa, foi presenteado com uma camisa autografada pelo presidente. Foto reprodução: A Revista Oficial do Club de Regatas Vasco da Gama

O presidente Roberto Dinamite recebe, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com plenário lotado, a homenagem pelos 112 anos do Club de Regatas Vasco da Gama. Foto reprodução: A Revista Oficial do Club de Regatas Vasco da Gama