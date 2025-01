No quesito 'apito-amigo', o Brasil é o Corinthians das seleções!

Pênalti claro de Nilton Santos no duelo entre Brasil e Espanha, famoso lance em que o genial lateral brasileiro dá dois passos para frente, saindo da área e ludibriando a arbitragem, no último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de 1962. A seleção espanhola, que tinha montado um incrível time ao naturalizar Di Stefano e Puskas, precisava vencer para avançar, enquanto para o escrete canarinho bastava o empate. Quando deste escandaloso pênalti, a Fúria vencia a partida por 1 a 0, gol de Adelardo Rodríguez. Ou seja, nesta altura, um gol significaria 2 a 0 e praticamente o fim da linha para o Brasil no Mundial do Chile. E o pior aconteceu na sequência, na cobrança da falta, marcada equivocadamente fora da área por Sergio Bustamante, árbitro local. Após cruzamento, distante de qualquer defensor e em posição legal, Puskas marcou belíssimo gol de bicicleta, estranhamente anulado pela arbitragem. Como explicar? Reparem como Gylmar, conformado com o tento sofrido, busca a bola no fundo do gol.

0:00 / 0:00

Pênalti incrível de Djalma Santos na final de 1962: estava 1 a 1 e o ponta Jelinek, da Tchecoslováquia, ficou inconformado. Escandaloso!

0:00 / 0:00

Cotovelada de Pelé (Brasil x Uruguai, na Copa de 1970)