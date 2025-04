Strasbourg x Nice: Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - Ligue 1

O duelo entre Strasbourg e Nice, válido pela 29ª rodada da Ligue 1, acontece neste sábado, 12 de abril, às 16h05 (de Brasília), no Stade de la Meinau. Para quem busca palpites para Strasbourg x Nice, o confronto promete ser decisivo na briga por posições no topo da tabela.

Depósito por Pix Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Ambas as equipes estão separadas por apenas dois pontos, com o Strasbourg na 4ª posição com 49 pontos e o Nice em 6º com 47. Com campanhas semelhantes, o jogo promete ser equilibrado e com boas oportunidades de apostas. Veja a seguir onde assistir Strasbourg x Nice e mais informações sobre o jogo!