Invasão corintiana, 48 anos: algum dia veremos algo parecido no futebol?

Aos 18 minutos do primeiro tempo, apesar do gramado pesado, o Flu conseguiu impor sua melhor técnica para abrir o placar. Gil, o "Búfalo Gil", ponta direita de grande velocidade, cruzou para Carlos Alberto Pintinho. O habilidoso meio tocou de pé direito, da entrada da pequena área, sem chance para o saudoso goleiro Tobias (1949-2024).

Onze minutos depois Vaguinho cobrou escanetio pela esquerda. O quarto-zagueiro Zé Eduardo (1954-2017) escorou de cabeça e, no meio do caminho, na pequena área, Russo (1949-2012) fez de meia bicicleta o gol de empate corintiano. Beijinhos para a torcida, a marca registrada do saudoso volante corintiano, que naquele dia jogava com a camisa 10, que por tanto tempo havia sido de Rivellino.

Russo, no centro da foto, manda beijos para a torcida, entre Zé Eduardo e Zé Maria, comemorando o gol de empate do Corinthians diante do Fluminense. Foto: Reprodução

PRORROGAÇÃO E PÊNALTIS

Com o empate no tempo normal, o jogo foi para a prorrogação. Exceto por uma chance desperdiçada por Doval, as equipes pouco criaram, e nas cobranças de pênaltis a vitória foi do Corinthians, por 4 a 1, que converteu com Neca, Russo, Moisés e Zé Maria. Doval marcou o único gol do time das Laranjeiras. Tobias, o goleiro corintiano, acabou como o grande nome daquela decisão, defendendo as cobranças de Rodrigues Neto e Carlos Alberto Torres.