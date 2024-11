Maior clube do Rio, Botafogo levanta seu merecido e mais importante caneco!

E assim terminou a primeira etapa, com o Botafogo vencendo por 2 a 0, mesmo com um jogador a menos, esbanjando superioridade.

Mas Gabriel Milito acordou, promoveu substituições, e logo no começo do segundo tempo Vargas escorou de cabeça o escanteio cobrado por Hulk, com uma tranquilidade infinita, como se estivesse sozinho na grande área botafoguense.

A torcida do Galo foi ao delírio, vislumbrando a possibilidade de empatar e virar o jogo.

O Fogão se encolheu, o Galo pressionou, teve duas chances claras com Vargas aos 41 e aos 43, mas a vitória do Botafogo foi sacramentada no último minuto dos acréscimos, com Júnior Santos, que fez 3 a 1 em cima do Galo.

E não é apenas por sua campanha recente admirável, que dura desde o ano passado, mas pela importância que teve na história do nosso futebol que o Fogão fez por merecer esta conquista tão importante.

Bebendo na fonte da Astronomia, que classifica as estrelas por suas respectivas magnitudes (ou grandezas), o Botafogo, com sua Estrela Solitária no distintivo mas uma constelação de ótimos jogadores e um excelente treinador, em termos de representatividade em nossas três primeiras Copas do Mundo está anos-luz à frente dos demais.