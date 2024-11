O Botafogo reforça que nunca devemos tentar um passo maior que a perna

Foi um time que, graças aos dólares de John Textos, cresceu do dia para a noite, sem contar com alicerce confiável para subir tão depressa no cenário futebolístico nacional.

Já neste ano a coisa já foi bem diferente.

O Glorioso, que já tinha um time MUITO bom, foi reforçado com atletas de nomes pesados, como o goleiro John, o lateral Cuiabano e os atacantes Savarino e Luiz Henrique.

E é por isso que eu digo que a pipocada de 2023 foi muito mais aceitável do que a que está se desenhando em 2024.

A base desta temporada já era muito mais sólida para pagar um mico como este novamente.

E o pior: o vexame, pelo visto, não parará no Brasileirão, não!