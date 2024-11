Sorte do Brasil é que há seleções mais fracas na América do Sul...

O único 'general' que produzimos nos últimos tempos, Neymar, segue no 'estaleiro', e tenho sérias dúvidas se, quando voltar a jogar, conseguirá atingir 25% do que foi um dia.

O ótimo Vini Jr. não consegue - principalmente por falta de talentos à sua altura -, produzir tão bem quanto o faz no Real Madrid.

Assim, vamos 'empurrando' as Eliminatórias com a barriga, e só não ficaremos fora da próxima Copa do Mundo, algo inédito, mais pela fraqueza de muitos adversários do que por méritos próprios.

Terminamos o ano em quinto lugar, péssimo resultado.

Depois de um primeio tempo fraco, a Celeste voltou bem e abriu o placar com Valverde, aos 9 minutos, mas Gerson igualou logo depois aos 16.

O time brasileiro até melhorou com a entrada de Estêvão, que deveria ter entrado antes.