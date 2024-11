O Galo esqueceu o que é vencer, para alegria dos botafoguenses!

Além da dupla derrota na Copa do Brasil, na decisão com o Flamengo, a equipe também anda vacilando no Brasileiro.

Desta vez, revés para o desesperado Furacão.

Cuello abriu o placar para o time anfitrião aos 28 minutos da etapa inicial, acertando um bel chute da intermediária, mas Everson estava muito adiantado, o que facilitou as coisas para o atacante argentino do Furacão.

O time paranaense segue ameaçado de rebaixamento, e o próprio Galo ainda corre riscos.

Mas são os botafoguenses que devem estar sorrindo de orelha a orelha, afinal, com essa bola que está jogando o Galo dificilmente será páreo na decisão da Libertadores.

Concorda?