Vitória milagrosa salva o Timão e sepulta a pífia temporada do Palmeiras!

O Alvinegro marcou aos 41 minutos da etapa inicial.

Yuri Alberto cruzou da esquerda e o ex-são-paulino Caio Paulista foi péssimo no corte, dando um presentaço nos pés de Matheuzinho. Este foi absolutamente perfeito, limpando a jogada e tocando com açúcar para Rodrigo Garro, que arrematou de fora da área com categoria.

Depois desse lance, ouvi muitos corintianos dizerem:

'Matheuzinho nunca critiquei!'.

E se Caio Paulista havia sido uma 'mãe' para o Timão no primeiro tempo, aos 11 do segundo foi a vez do goleiro Weverton fazer uma lambança daquelas.

Em um contra-ataque mortal, Rodrigo Garro acionou Yuri Alberto na entrada da área alviverde, mas a bola foi fácil para Weverton interceptar, mas ele, inexplicavelmente, foi correndo atrás da bola, perdidinho da silva...