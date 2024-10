Saudades: Serginho, ex-zagueiro do São Caetano, morria há 20 anos

"Presenciar a morte de Serginho foi entrar em estado de choque de forma gradual. A situação inesperada se desenrolou em um suspense crescente. Derrubou o distanciamento profissional que tenho normalmente dos fatos. Em tudo, foi ruim. Estávamos eu e o cinegrafista Gringo atrás do gol do São Caetano, á direita do goleiro, acompanhando a corrida do árbitro em direção a Jean e Marcos Aurélio, caídos na disputa da bola. Vi de relance o Serginho cair à frente do Grafite, que tropeçou nele. Pareceu-me no momento encenação do zagueiro. Mantive a impressão até o goleiro Silvio Luiz levantar o braço agachado ao lado dele. Outros jogadores do São Caetano se agitaram em direção ao banco. Cãibra ou estiramento, pensei. Serginho chegou a mover as pernas. A roda no entorno encobriu minha visão de seu rosto. O semblante assustado dos outros foi o que me indicou ser coisa mais grave. Os cerca de vinte segundos até a chegada dos médicos foram angustiantes. Não havia ainda por que infringir a norma e atravessar a linha de fundo. Ainda hoje tenho a sensação de que não respirei enquanto faziam o boca a boca e a massagem cardíaca. O carrinho da assistência partiu com o jogador em direção ao lado oposto do campo e eu continuei parado. Chocado. Gringo foi quem me despertou, aos gritos de `vamos Lívio, atrás dele!´. Corri automaticamente em direção à ambulância, vazio. Entendendo lá os médicos batidos, perguntei, atônito, quase infantilmente sugerindo, se não havia um desfibrilador para tentar reanimá-lo. O médico respondeu que não", relatou Lívio Lamarca, com exclusividade ao Portal Terceiro Tempo.

Grafite e Serginho. O atacante são-paulino chegou a tropeçar em Serginho quando este caiu no chão, desacordado, próximo à pequena área do São Caetano. Foto: Divulgação

COMUNICADO OFICIAL DO HOSPITAL SÃO LUIZ

Serginho foi encaminhado ao Hospital São Luiz, próximo ao Estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, e de acordo com o comunicado oficial, ainda chegou com vida, às 22h05, mas não resistiu, mesmo com as chamadas "manobras de protocolo de ressuscitação cardiopulmonar". Seu óbito foi declarado às 22h45. Natural de Vitória (ES) e criado em Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, Serginho tinha 30 anos.

DIAGNÓSTICO DE DOENÇA CARDÍACA