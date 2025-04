Palmeiras sofre, mas enfim consegue uma vitória para espantar a 'crise'

E poderia ter sido sem sufoco diante do Sporting Cristal, na estreia da Libertadores, lá no Peru.

Afinal de contas, o time de Abel Ferreira teve muito mais volume de jogo e criou muito mais oportunidades que o rival, mesmo jogando fora de casa.

Mas os peruanos impressionantemente estavam afiadíssimos nos chutes de longa distância, marcando seus dois gols de fora da área (sendo o segundo um verdadeiro golaço).

Só que, no fim, prevaleceu, além da técnica, a vontade do Verdão, que marcou o seu terceiro gol, o da vitória, já no apagar das luzes com o bom Richard Ríos.

Pois é, se em muitos jogos a defesa vinha salvando o inoperante sistema ofensivo, hoje foi o dia do ataque livrar a cara dos defensores.

Mas o importante é que o triunfo veio e ela era para lá de necessário.