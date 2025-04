O São Paulo, sim, sabe jogar a Libertadores!

Mas, para a minha surpresa, o Clube da Fé foi muito bem lá em Córdoba.

Chegou com perigo algumas vezes e, no primeiro tempo, até marcou o que seria o 1 a 0 com Calleri (anulado por impedimento de Oscar).

E acabou premiado na etapa final, com o gol do ótimo Alisson, que tanta falta fez ao time no ano passado.

E os três pontos garantem ao São Paulo agora uma vida mais confortável na busca de sua classificação para a segunda fase do torneio da Conmebol.

Acontece que, diferentemente de uns ou outros, o São Paulo sabe jogar a Libertadores.

E muito bem!