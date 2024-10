Miltão fez escola: agora todo mundo quer pegar no pé do Corinthians!

E é a mais pura verdade, minha gente, gostem ou não!

O Timão, com sua enorme e apaixonada torcida, carrega nas costas muitos veículos de comunicação do Brasil.

Por isso, quando me perguntam o motivo de minha "implicância" com o Alvinegro, eu respondo:

"Adianta brincar com o Juventus, com a Portuguesa ou com o Nacional?".

E digo a vocês com toda a sinceridade do mundo que é claro que tem muito corintiano por aí que não vai com a minha cara, e está tudo bem.

Mas com toda a certeza afirmo também que a grande maioria dos alvinegros, principalmente os mais inteligentes, entende que minhas brincadeiras fazem parte do jogo e me respondem com muito bom humor.