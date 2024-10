No Dia dos Professores, os cinco melhores técnicos que eu vi!

3º - Telê Santana

Escolho Telê como terceiro mais pelo maravilhoso São Paulo do início dos anos 90 que pela ótima seleção de 82. É que, para mim, seleção boa é aquela que ganha. E como Telê não conseguiu ganhar o mundo com o Brasil, deu a volta por cima no Morumbi, criando a sua própria seleção que dominou o planeta por duas temporadas.

2º - Rubens Minelli

Como foi maravilhosa a carreira de Minelli, o técnico mais vitorioso do final dos anos 60 e dos anos 70 dirigindo três times diferentes (o Palmeiras, que ganhou o Brasileiro de 1969, o Internacional, que venceu os Brasileiros de 1975 e de 1976, e o São Paulo, que conquistou o Brasileiro de 1977). Isso sem falar nas ótimas passagens pelo Grêmio e pelo Paraná.

1º - Luís Alonso Peres, o Lula

Como não colocar no primeiro lugar desta lista o primeiro Lula famoso do Brasil? Luís Alonso Pérez tinha "matéria-prima", é verdade. Mas nunca saberemos se outro treinador teria conseguido formar o maior time do mundo de todos os tempos, como ele fez com o Santos do final dos anos 50 e início dos anos 60. Foi ele quem inventou o Pelé e o futebol para valer a partir da Vila Belmiro.