A mancada no vídeo feito para convencer Neymar a voltar

Muita gente se comoveu com o vídeo produzido pelo Santos para convencer Neymar a voltar para casa. Voz de Pelé recriada por IA, texto cuja intenção era emocionar. E aí, em cenas de ternura, a imagem de Robinho. A coisa mais fácil do mundo seria não usar a imagem do ex-jogador preso por estupro. Pronto. O vídeo teria a mesma força. Por que, então, usar? Porque é preciso dar o recado para a rapaziada: o que vocês fazem em campo jamais será manchado por qualquer crime hediondo cometido fora de campo. Claro que se o crime tivesse sido cometido com as filhas dos executivos que autorizaram que a imagem de um homem condenado por estupro fosse usada num vídeo de ídolos santistas que correu o mundo tudo mudaria de figura. Mas foi "uma mulher qualquer", então mete bronca aí no nosso ídolo das pedaladas. Pedala, Robinho.

Claro que não foi um deslize. Foi pensado, foi deliberado. Repito: a coisa mais fácil do mundo teria sido não usar a imagem de Robinho.

O recado que escutamos é: mulheres, danem-se. Danem-se vocês e seu mimimi. Danem-se as santistas e as amantes do jogo. Não estamos nem aí para essa chatice de violência de gênero. Campo é campo e vida é vida.