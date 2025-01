Não subestimem a raiva acumulada das mulheres

Vanessa, na época uma promissora escritora, enfrentou depressões e teve que lidar com o trauma paralisante do abuso. Entrou no relacionamento como uma jovem cheia de sonhos e desejos e saiu uma mulher apequenada e inundada em cinismo. É a história de todas as mulheres - cedo ou tarde (mais cedo do que tarde).

Não vou me aprofundar aqui nos detalhes do caso. Quem quiser pode escutar o episódio. Quero falar do que acontece com as nossas vidas de mulher dentro desse mundo misógino. O que é feito de nossos sonhos, de nossa inocência, de nossos desejos, de nossos corpos, de nossa integridade moral.

Existe uma raiva do tamanho do universo circulando pela sociedade. Ela tem rosto e corpo de mulher. Ela fecha os olhos e sabe o que aconteceu com seu corpo nos verões passados. Sabe dos abusos, dos assédios, dos silenciamentos. Ela está vestida em traumas e medos. Ela quer vingança, mas entende que não pode se dedicar a isso. Primeiro, porque o mundo é dos que abusaram dela. Segundo, porque ela precisa trabalhar, pagar as contas, cuidar dos filhos, da casa, do marido, dos pais envelhecidos. Quem tem tempo para gastar em planos de vingança? Só mesmo aqueles que podem deixar de lavar a louça e de cuidar do resto da casa alegando que existe muita coisa mais importante a ser feita na vida - como trocar horas e horas de fofocas com os parceiros.

Então, essa raiva coletiva, acumulada e represada, vem à tona a cada exposed. É na figura do novo acusado que descontamos nosso ódio apinhado. É injusto? Quem pode dizer? Eu prefiro achar que injusto é que uma história tão dilacerante como a narrada por Vanessa Barbara seja resumida a um "como monetizar um chifre", como vi colocarem num grupo de WhatsApp. Injusto é viver num mundo onde, a cada seis minutos, uma de nós é estuprada. Quando você acabar de ler esse texto, mais de uma mulher terá sido.

A narrativa está para a verdade como uma roupa larga está para o corpo, li uma vez. O que Vanessa Barbara conta é uma história de infinitas camadas de violências. O orquestramento de um abuso psicológico. A fabricação e a introjeção da ideia de loucura dentro de seu corpo jovem, uma trama em muitos e diferentes atos.

Alguns agora alegam não terem participado. Estavam em cópia, mas não se meteram. E explicam que o grupo falava de outras coisas: cultura, arte, gastronomia, ciência. Entendo a tentativa de se poupar, mas não se meter é também participar da violência. E, se a misoginia circulava, não importa que, nos intervalos, tratassem de astronomia, da descoberta de um novo planeta, de buscar a cura do câncer. Segue sendo igualmente violento para mulheres em qualquer lugar do mundo que haja um grupo dentro do qual homens nos objetifiquem, genitalizem, coisifiquem.