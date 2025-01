Los Angeles, a cidade que queima há três dias

Nesse sistema, quanto mais pessoas presas, melhor. Existe uma variedade de trabalhos que essa turma pode executar se quiser sair antes da jaula. Vejam, a iniciativa privada está envolvida nessa história de administrar presídios. São gestores. Uma gente que entende do negócio.

Sabe aquele dinheiro que cortamos do combate a incêndios? E se a gente jogasse um tanto para equipar as forças policiais? Boa ideia. Mais presos, mais mão de obra barata.

Palmas.

Assim foi feito. Assim tem sido feito. As policiais do mundo inteiro têm virado verdadeiros exércitos prontos para combater o inimigo. Quem é mesmo o inimigo? As populações vulneráveis.

No dia 11 de janeiro eu assisti à coletiva de imprensa na qual o chefe da LAPD disse que vai prender qualquer um que estiver zanzando pelas áreas afetadas, sugerindo que a calamidade é um convite à criminalidade. Ele tem razão. Numa cidade tão socialmente desigual como Los Angeles, com quase 50 mil pessoas em situação de rua (no condado de Los Angeles são 75 mil), é mesmo. Roubar propriedade chamamos de crime. Roubar da população o direito a um farto orçamento de combate a incêndios chamamos de responsabilidade fiscal.

Um estudo mostra que as áreas consumidas por incêndios florestais na California aumentaram mais de 400% entre 1972 e 2018. O mesmo estudo indica que o aumento se dá por causa do aquecimento global. Diante desse cenário, cortar orçamento de combate a incêndios me parece ato criminoso.