Cruzeiro ensaia a mais amalucada e delirante das janelas de contratações

O Cruzeiro está chacoalhando o mercado da bola. Um entra e sai que se anuncia delirante. De concreto, Dudu é quem chega. Mas as especulações indicam que Gabriel Barbosa vai ser anunciado na virada do ano e agora o nome de Fagner, lateral corintiano, também é cogitado. Marquinhos, atacante que estava no Fluminense, é outro que pode estar indo para a Toca da Raposa.

De saída, estaria o craque Matheus Pereira. Para o Palmeiras.

Uma maluquice sem tamanho deixar ir o melhor jogador do time se a ideia é reforçar. Do que adiante ter muitos bons atacantes se não existe um meia capaz de colocar a bola em condições ideais para eles?