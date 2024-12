Deixem a camisa 10 do Flamengo em paz

Não precisamos nem escrever que a camisa 10 do Santos deve ser aposentada para sempre. Mas escreveremos: a 10 do Santos deve ser aposentada para sempre. Dito isso, falemos de outras cuja aposentadoria não precisa ser eterna, mas deveria acontecer até que, um dia-quem sabe, apareça algum outro capaz de usá-la sem envergar os joelhos, como aconteceu com Gabriel Barbosa.

Toda vez que escuto falarem "quem vai usar a 10 do Flamengo?", eu me arrepio. A 10 está sendo usada e sempre estará. Ela é de Zico. Quem viu jogar, viu. Quem não viu precisa apenas acreditar: foi um gênio supremo. Dar a 10 para outro, mesmo que seja um excelente outro, é profano. Aposentem e vendam réplicas com o número de Zico nas costas.

Assim como deveria ser feito com a 7 do Botafogo e com a 8 do Corinthians, que pertencem a Garrincha e a Sócrates respectivamente. Elas estão em uso no desdobramento temporal dentro do qual esses gênios seguem atuando. E se um dia a Marta vier jogar no Corinthians, deem a 10 para ela e aposentem a numeração na sequência.