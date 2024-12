Esquerda se apequena quando não consegue lidar com acusações contra os seus

O professor Alysson Mascaro, marxista carismático e intelectual de inteligência apurada, está sendo acusado de crimes sexuais por dez alunos. Se Mascaro estivesse no campo bolsonarista, a esquerda que agora culpa as vítimas e o veículo que apurou e publicou a matéria (o Intercept), estaria escrevendo textos e fazendo vídeos furiosos contra o professor. Mas, como se trata de alguém do campo da esquerda, bem, vamos usar aqui todas as ferramentas do machismo para desacreditar a matéria, os jornalistas, o veículo e as supostas vítimas.

Ah, mas Milly, não é machismo se as pessoas que alegam terem sido abusadas são homens. Pausa para a gente falar sobre isso.

O machismo ensina a todos e a todas nós que, na ocorrência de crimes sexuais, são as vítimas que devem ser acusadas, desmoralizadas e responsabilizadas. Trata-se de uma ferramenta bastante antiga e eficaz - e que está institucionalizada.