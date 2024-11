Acabar com o papel de primeira-dama é missão feminista

Depois, trabalharia, por exemplo, para criar um espaço de memória para dona Marisa Letícia, vítima fatal do preconceito que pulsa tão forte nesse Brasil. Mas nunca escutei Janja falar o nome de Dona Marisa Letícia. É uma pena. Ao não enaltecer dona Marisa, Janja cai numa das maiores armadilhas do machismo, que é rivalizar mulheres. Em nome do feminismo que ela diz vestir, Janja deveria lutar para fixar dona Marisa Letícia como a grande mulher que ela foi e mostrar ao Brasil que não haveria Lula sem Marisa Letícia.

Esse mesmo feminismo poderia, fora do executivo, trabalhar para criar uma fundação que atuasse com a dignidade da mulher nas mais diferentes esferas. Com a cultura feminina. Com a memória feminina. Com a arte feminina. Com a ideia de deixar um legado para as brasileiras de todas as gerações.

Quanto ao marido de Janja, seria importante que ele parasse de tratá-la como uma criança que está ali para suportá-lo das melhores formas possíveis e, eventualmente, quando sai da linha, levar broncas públicas dadas via indiretas.