“Ainda Estou Aqui” não é sobre a ditadura; é sobre a família

Fui ver "Ainda Estou Aqui" achando que eu ia chorar até desidratar, mas não foi exatamente o que aconteceu. Chorei, mas eu choro em qualquer filme, então minhas lágrimas não são medida. O que senti foi muito mais profundo do que tristeza. Foi uma mistura alucinada de emoções que variavam entre raiva, melancolia, revolta, tristeza, alegria, euforia.

A ditadura está lá, pulsante com todo o seu horror e perversão. Mas é no miudinho da vida familiar que o filme amassa a gente.

É num jantar corriqueiro, no suflê que queimou, na festa de despedida da filha que vai viajar, num mergulho no mar, no dente de leite da caçula, no cachorro adotado sob protestos do pai. É nessa pequenez que a obra leva a gente ao chão. É nesse comezinho que a vida é destruída sempre que uma ditadura prevalece, sempre que a polícia entra atirando na favela, sempre que o soldado decide disparar a esmo e matar quem estiver pelo caminho, sempre que um genocídio é colocado em prática.