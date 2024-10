Candidata à prefeitura fala em implementar doação de bebês de mães pobres

Pausa feita, vamos dissecar o que ela disse.

Instituto pró-vida, ela fala. Qual vida? Vida do feto, não a vida da mãe.

Quando os defensores do suposto "direito à vida" sacam essa frase eles estão falando de uma vida que, de fato, ainda não existe. Ah, mas a vida começa na fecundação, você pode argumentar. E eu poderia contra-argumentar que começa no quarto mês, quando uma fadinha visita a barriga da mãe ou da pessoa que gesta e faz um pirlimpimpim sobre ela dizendo: faça-se vida.

Essa é uma discussão vazia que quer apenas sequestrar o debate.

Quem sabe quando a vida começa? Uns acham que é no céu, outros num reservatório de almas, outros no nascimento. Não teremos jamais certeza sobre quando a alma entra no corpo - nem mesmo se almas existem - e, portanto, a questão não importa para um debate que se pretende adulto e civilizatório. Crenças religiosas não podem se impor a outras formas de pensar e de existir.

Você acredita que a vida começa na fecundação? Maravilha. Acredita que no céu existe um reservatório de almas esperando sua vez na fila? Beleza. Tudo certo. Cada um com suas verdades. Apenas não podemos enfiar a verdade de um na goela do outro.