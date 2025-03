Todo o deboche contido na celebração a Anora

O cinema estadunidense não está apto a enxergar camadas para além da violência sexual e da prostituição na condição de uma mulher. A premiada foi justamente a novinha que interpreta uma trabalhadora sexual em busca de seu macho salvador. O recado é: o príncipe não é quem parece ser. Mas o príncipe existe. O príncipe é, como nos contos de fada, o brutamontes. Basta você se esforçar para encontrá-lo. E, ao encontrar, submeta-se ao que for para poder enxergar o herói por debaixo da fantasia de monstro.

"Anora", o vencedor da noite, não fala das condições dilacerantes do trabalho sexual. "Anora" romantiza o precário. O mesmo recado dado há séculos: mulheres, encontrem seus príncipes. É um recado violento e absolutamente amado por Hollywood. Mas na premiação desse ano ele foi ainda mais eloquente dada a força das interpretações das sexagenárias Demi Moore e Fernanda Torres. Mulheres: coloquem-se nos seus lugares. Não me venham com filmes sobre mães extraordinárias ou sobre a dureza de envelhecer nesse meio. Queremos as prostitutas jovens e monodimensionais. Elas serão premiadas.

No palco, homens, homens e mais homens. Homens mascando chicletes que acham razoável cuspir a goma na mão de suas mulheres. No palco, Brody - o cuspidor - fala em antissemitismo - uma preocupação pertinente - mas não em anti-islamismo. Manda desligarem a música porque quer falar mais. E sai falando como se estivéssemos interessadas. É o dono da festa.

Daryl Hanna fala da Ucrânia, mas ignora Gaza.

Enfim um palestino e um israelense dizem coisas pertinentes a respeito do mundo. Deveriam ter sido aplaudidos de pé. Não foram.

A festa segue. Homens. Muitos homens brancos revezam-se no palco e elogiam uns aos outros. Sem jamais esquecer de suas mães e mulheres. É onde existimos: nos trabalhos de cuidado dos seres humanos que realmente importam e que fazem coisas maravilhosas.