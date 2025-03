A revolta com a voadora na bandeirinha

Temos um novo fator de violência no futebol: a bandeirinha de escanteio. Sempre tão esquecida e solitária ela agora causa a fúria dos machões de plantão. Quem ousar chutar a bandeirinha na celebração do gol vai ter que se acertar com a virilidade da torcida rival.

Tudo começou com Luciano chutando a bandeirinha com o símbolo do Corinthians para comemorar um gol do São Paulo. O mundo veio abaixo. As reclamações foram tão sonoras que agora vale cartão amarelo um chute na bandeirinha depois do gol. Torcidas do Palmeiras e do São Paulo já se ameaçam antes mesmo de saber se haverá novas voadoras durante a semifinal. Ser homem é não permitir chute na bandeirinha.

A pobre bandeirinha já foi melhor tratada. Cano, por exemplo, quando ainda era jogador do Vasco, celebrou um gol retirando a bandeirinha, que naquela partida tinha as cores da bandeira LGBTQIAPN+, e tremulando ela de forma orgulhosa. Foi um gesto de amor e inclusão.