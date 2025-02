O que faz o Corinthians jogar displicentemente?

Dois jogos e dois empates. Normal, não fosse a atitude do time em campos jogando contra adversários tecnicamente inferiores: Universidad Central, da Venezuela, e Guarani.

Existe uma falta de motivação evidente do time em campo. Na Venezuela, foram os titulares. Contra o Guarani, os reservas. O que estaria acontecendo?

O time parece apático. Matheuzinho, em participação no PodPah, disse que na saída do jogo contra o Universidad Central a coisa ficou feia no vestiário. Muita cobrança por parte do elenco.