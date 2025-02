Jogadores que se unem por grama natural: sabem quem é Igor Melo?

A classe de trabalhadores do futebol é tão desunida como qualquer outra classe trabalhadora. Décadas de neoliberalismo deram nessa destruição absoluta de consciência sindical. Ruínas que estão nos custando caro. Mas eis que, por milagre, os boleiros se uniram em semanas recentes em nome de uma bola melhor e do fim do gramado de plástico. Estão incomodados e perceberam que unidos podem mais.

Unidos podemos tudo. Desunidos, nada. Eis aí a força do capitalismo: trabalhar arduamente por nossa separação vale cada centavo gasto. Jamais seremos capazes de mudar esse estado brutal de coisas enquanto estivermos apenas nos matando uns aos outros.

Queria aproveitar o momento em que alguma consciência de classe parece emergir para falar de Igor Melo de Carvalho.