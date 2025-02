John Textor abandonou o Botafogo?

Imagens do dono do Botafogo desfilando em campo europeu antes de um jogo do Lyon e usando um chapéu de cowboy circulam por aí. Textor estaria respondendo a provocações do colega do grupo City que o teria chamado de cowboy durante uma reunião numa tentativa de diminuí-lo. Sou cowboy mesmo, e daí? Tudo tão juvenil que é incapaz de conter simbolismos: típico de crianças.

Textor é dono de uma série de clubes pelo mundo. Normalizamos esse tipo de absurdo em todos os níveis. Primeiro: a aceitação de que um time tem um dono. Um bilionário qualquer. Ele decide quem fica e quem sai. Depois: não basta ter um. O negócio é ter muitos e fazer transações entre eles. Uma maluquice imoral mas perfeitamente legal.

Textor dedicou 2024 a ficar no Brasil e colocar o Botafogo no paraíso. Prometeu à torcida que ganharia tudo e, de fato, ganhou tudo o que importava ganhar. O Botafogo é o time da moda. Calou a boca de todo mundo.