Não haveria medalha olímpica em Paris sem a audácia de algumas corintianas

Em 2016 o Corinthians/Audax começa a empilhar títulos. O trabalho do núcleo de mulheres termina, apresenta suas conclusões e nasce no Parque São Jorge o Movimento Toda Poderosa Corinthiana, que visa unir as torcedoras. O grupo cresce com o Loucas por Ti e com As Alvinegras, que trabalham na orientação a mulheres que querem ir ao estádio pela primeira vez.

Em 2016 o trabalho realizado pelo grupo de estudos do núcleo de mulheres começa a ser levado a sério. A Lei Maria da Penha faz aniversário, o clube aproveita e promove a ocasião de forma inédita. Em campo, os jogos seguem sendo realizados em locais e horários estranhos.

O público presente é de, no máximo, 30 torcedoras. Ruim, mas causa um efeito colateral positivo: time e torcida se falam, trocam ideias, se unem. Chega ao Parque São Jorge Cris Gambaré e, com ela, o profissionalismo. Chega Arthur Elias e, com ele, a organização tática, a criatividade esportiva, a formação de um time que empilharia 16 títulos. Em 2017 o futebol feminino se impõe como produto.

Em 2017, a Nike lança camisa em celebração aos 40 anos do Paulista de 77. Para homens exclusivamente. Os grupos femininos criados no Corinthians se unem em protesto. A Nike diz que não há demanda para camisas femininas. A turma de mulheres corintianas lança a campanha: Nike, respeite as torcedoras. A Nike escuta e decide fazer camisas para mulheres. Elas se esgotam em menos de 30 dias.

Aí a coisa muda de giro. Então elas gastam dinheiro? Elas consomem? Elas saem por aí vestidas de corintianas?

Vem o Respeita as Minas. Em campo, os resultados esportivos já são excelentes. Tudo se alimentava. Elenco e torcida permanecem unidos.