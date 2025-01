United: Antony deve ser emprestado e entra na mira de Olympiacos e Betis

Com pouco espaço no Manchester United, o atacante Antony deve ser emprestado nesta janela de transferências e atraiu interesse de clubes no mercado.

Olympiacos, da Grécia, e Betis, da Espanha, fizeram consultas e avaliam formalizar ofertas pelo jogador brasileiro de 24 anos. A ideia de rumar para o futebol grego não é uma prioridade no momento para o atleta, que avalia o futebol espanhol como melhor caminho em caso de saída.

O interesse do Betis por Antony é antigo, e o clube aprecia o futebol do ponta. A ideia do Manchester United e o estafe do atacante é de um empréstimo curto, até o fim da temporada europeia, em junho.