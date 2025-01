Impasse financeiro: Botafogo e Artur Jorge ainda não acordaram rescisão

Continua num verdadeiro impasse a rescisão contratual de Artur Jorge com o Botafogo. Mesmo depois de diversas conversas, as duas partes envolvidas não resolveram todos os detalhes financeiros para então verem o Al-Rayyan avançar com o pagamento da multa.

Antes de assinar contrato (até junho de 2027) com o clube do Qatar, o técnico português quer acordar tudo aquilo que ele e a sua comissão técnica têm direito a receber, como, por exemplo, valores de premiações e até mesmo pendências antigas.

Do outro lado da mesa, o Glorioso tem contestado algumas questões e resolveu ainda cobrar dos qataris um valor superior aos 2 milhões de euros (R$ 12,5 milhões) da multa rescisória, o que também tem atrasado o desfecho da negociação - o montante deve ultrapassar a casa dos 3 milhões de euros (R$ 19 milhões).