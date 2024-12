Botafogo: Gregore vira alvo de time do Catar que negocia com Artur Jorge

Negociando a contratação do técnico Artur Jorge, do Botafogo, o Al-Rayyan, do Catar, tem um novo alvo no Glorioso. Trata-se do volante Gregore.

Os primeiros contatos do Al-Rayyan em busca da contratação do jogador de 30 anos se iniciaram no começo de dezembro. A equipe do Catar consultou valores e avalia realizar uma investida na abertura da janela.

Gregore custou 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões) aos cofres do Glorioso e tem contrato até 31 de dezembro de 2026. Ele chegou em janeiro após atuar por quase três anos no Inter Miami, dos EUA.