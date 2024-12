Vasco acerta a contratação do técnico Fábio Carille, ex-Santos

O Vasco fechou a contratação do técnico Fábio Carille, que estava livre no mercado após deixar o Santos no fim de novembro.

O contrato do treinador de 51 anos com o Cruzmaltino será de uma temporada, até o fim de 2025. As partes chegaram a um acordo na tarde desta quinta-feira (19) e já preparam o anúncio.

Pelo Santos, Carille foi campeão da Série B e chegou a final do Campeonato Paulista, sendo derrotado para o Palmeiras. O clube paulista decidiu rompeu o contrato com o técnico um dia após levantar a taça da segunda divisão.