Entenda por que Palmeiras não fez festa de despedida para Dudu

O anúncio de despedida do Palmeiras ao atacante Dudu, que rescindiu o contrato nesta quinta-feira (12), foi alvo de críticas por parte da torcida alviverde, que consideram o adeus de forma 'fria' por se tratar de um dos ídolos do clube.

A Sociedade Esportiva Palmeiras e o atacante Dudu chegaram nesta quinta-feira (12) a um acordo para antecipar o fim do contrato firmado pelo jogador com o Maior Campeão do Brasil.



Atleta com mais partidas pelo Alviverde neste século, dono de diferentes recordes no Allianz? pic.twitter.com/7fP9HqStQd -- SE Palmeiras (@Palmeiras) December 12, 2024

Dudu fez sua última partida com a camisa do Palmeiras no domingo (8), no duelo contra o Fluminense, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo era tratado como decisivo pelo Verdão, já que, ainda com chances pequenas, disputava o título com o Botafogo e poderia ser campeão.