'É nosso dever ajudar': Abel abraça causas sociais fora das quatro linhas

Reconhecido por seus títulos ao longo de quatro anos no Palmeiras - 10 ao total - Abel Ferreira se mostra engajado com causas sociais e vem ajudando diversas instituições com doações.

Toda a arrecadação das vendas dos seus livros 'Cabeça Fria, Coração Quente' e 'Volta Extra: Temporada 2022' foi destinada para Instituto Ayrton Senna, Amigos do Bem e Projeto Cesta de Três. Em Portugal, as receitas do livro foram destinadas ao Instituto Português de Oncologia.

A camisa especial produzida em homenagem a Abel pelo Palmeiras também teve seus lucros destinados a tragédia do Litoral Norte de SP, em janeiro de 2023, e a segunda parcela da venda para as bibliotecas comunitárias do Rio Grande do Sul.