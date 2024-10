Corinthians paga multa de R$ 500 mil ao Flamengo por utilizar Hugo Souza

O Corinthians pagou a multa de R$ 500 mil ao Flamengo nesta tarde pela utilização do goleiro Hugo Souza contra o rubro-negro.

Segundo apuração do Blog, a multa não foi paga anteriormente porque o clube tem até o dia 10 de outubro, data da efetivação da opção de compra, para apresentar os comprovantes de depósitos das multas pagas por usar o jogador dentro do período de empréstimo com o clube carioca.

Nos bastidores do Corinthians, Hugo Souza já é dado como jogador do clube. O presidente Augusto Melo e o Departamento financeiro já deram aval para o pagamento dos 800 mil euros (R$ 4,7 milhões) no dia 10 de outubro por 50% do jogador.