Raphinha: novo porta-voz do Barcelona e com renovação à vista

A liderança do jogador revelado pelo Avaí não é vista e sentida somente em campo. Fora das quatro linhas, o atacante é tratado como um elo fundamental na aproximação dos jogadores com o ídolo catalão e atual diretor esportivo Deco. Isso porque ambos trabalharam juntos durante muitos anos, numa relação de cliente e empresário.

O grupo do Barça confia plenamente em Raphinha para eventuais discussões com a diretoria e, não menos importante, também conversas táticas e técnicas mais pormenorizadas com Hansi Flick. O brasileiro, por sua vez, gosta da responsabilidade e faz questão de unir o plantel antes e depois dos jogos.

Com tamanha preponderância, o Barcelona já discute nos bastidores a ideia de muito em breve chamar o brasileiro para discutir uma renovação contratual e, consequentemente, um aumento salarial. Com um "detalhe" curioso: a princípio, seria o próprio jogador a negociar os novos termos, visto que atualmente não tem ligação oficial com qualquer agente - está dividindo o assunto com a própria esposa e o sogro.

De volta à seleção brasileira, para os confrontos com Chile e Peru, nos dias 10 e 15 de outubro, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Raphinha tem vínculo válido com o Barcelona até junho de 2027. Está blindado por uma multa rescisória de 1 bilhão de euros (R$ 6 bilhões).