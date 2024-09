Arthur continua fora dos planos e está na porta de saída da Juventus

A Juventus continua decidida a negociar Arthur e, por isso, nem sequer cogita aproveitá-lo em campo até dezembro, quando reabre a janela de transferências internacionais.

Apesar da mudança no comando técnico para a nova temporada, com Thiago Motta no lugar de Massimiliano Allegri, o volante brasileiro não ganhou uma nova oportunidade. E nem vai ganhar.

No último mercado de verão da Europa, o clube italiano fez de tudo para transferir o ex-jogador de Grêmio e Barcelona, mas, por causa do alto salário, as conversas não avançaram - na ocasião, o Everton foi um dos principais interessados.