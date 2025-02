Porto: compra de ex-Palmeiras por R$ 108 milhões caiu por questão de horas

Visto o fracasso no negócio, o time inglês resolveu então aproveitar o jovem atacante no mesmo dia, no jogo diante do Chelsea, válido pela Premier League. O ex-palmeirense entrou nos minutos finais da derrota por 2 a 1.

Revelado no Palmeiras, onde foi lançado por Abel Ferreira, Luís Guilherme, de 18 anos, está no West Ham desde junho passado. Custou cerca de 23 milhões de euros, com outros 7 milhões de euros variáveis, e assinou vínculo até junho de 2029.