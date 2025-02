Tradicional clube português liga 'modo Football Manager' no pós-janela

Do grupo contratado "de última hora" pelo Boavista, quase que numa espécie de jogada de "Football Manager", os principais destaques obviamente são: o tcheco Vaclik, ex-Basel e Sevilla, o francês Kurzawa, ex-PSG, e o holandês van Ginkel, ex-Chelsea, Milan e PSV.

Um décimo reforço estrangeiro pode ainda chegar até domingo. Trata-se do atacante maliano Abdoulay Diaby, ex-Lille, Sporting, Getafe e Besiktas.

O pacotão com nove reforços tem um motivo: o clube do Bessa conseguiu apenas nesta semana se livrar do Transfer Ban (punição administrativa imposta pela Fifa aos inadimplentes em transferências nacionais e internacionais), que o impediu de fazer contratações nas cinco últimas janelas de mercado.

Campeão português na temporada 2000/01, o Boavista é hoje o último colocado da Liga, com apenas 12 pontos em 21 jogos (duas vitórias, seis empates e 13 derrotas). Tem feito boa parte das partidas com muitos jogadores revelados no próprio clube.