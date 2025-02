Novo goleiro do PSG conciliou futsal no Palmeiras e campo no São Paulo

Contratado para reforçar o PSG a partir da próxima temporada (2025/26), o jovem goleiro brasileiro Renato Marin teve um começo de carreira bastante caricato, tendo que conciliar atividades em dois rivais.

Dos 11 aos 13 anos, Renato dividiu funções na transição da infância para a adolescência: jogava futsal no Palmeiras (detalhe: como jogador de linha), enquanto, ao mesmo tempo, atuava no gol do time de campo do São Paulo.

Aos 16 anos, o goleiro nascido na capital paulista acabou por ser "garimpado" pelo futebol italiano, por intermediação da agência SportsMaxi. Fechou contrato com a Roma, onde terminou toda a formação: passou pelas equipes sub-17 e sub-19.