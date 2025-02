Grupo de investidores ligado a Vini Jr finaliza compra de clube português

O grupo de investidores brasileiros e espanhóis ligado e liderado pelo atacante Vinicius Junior concretizou a compra do FC Alverca, da segunda divisão do futebol português, num negócio que, a depender de metas, pode atingir cerca de 8 milhões de euros (R$ 48 milhões, na cotação atual).

O craque do Real Madrid passa então a ser dono de quase 80% da SAD (espécie de SAF em Portugal) do clube sediado na região do Ribatejo, perto da capital Lisboa.

"A FC Alverca - Futebol, SAD vem por este meio anunciar que o Eng. Ricardo Vicintin vendeu a sua participação qualificada na sociedade anônima a um grupo de investidores. Oportunamente será comunicada mais informação sobre o tema", anunciou o FC Alverca.