Ex-Corinthians, Romarinho volta ao Qatar para reforçar time de Artur Jorge

Livre no mercado da bola, depois de ter rescindido contrato com o Neom SC, da segunda divisão da Arábia Saudita, Romarinho acertou nas últimas horas com o Al-Rayyan, do Qatar, hoje comandado pelo português Artur Jorge, ex-Botafogo. O contrato será até o fim da temporada local, em junho, com opção de renovação.

O experiente atacante chegou a ter algumas sondagens do Brasil, mas optou por regressar ao futebol qatari, onde defendeu o Jaish SC, entre 2014 e 2017, e teve na semana passada uma consulta oficial do Al-Sadd. Ele chegará para a vaga que seria de Rony, do Palmeiras, cujo negócio caiu por conta do fechamento da janela de transferências local.

Aos 34 anos, o ex-corintiano está no Oriente Médio há quase 11 temporadas. Passou rapidamente pelo Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, antes de fazer longo sucesso com a camisa do Al-Ittihad.